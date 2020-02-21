Oltu'da Kar Çiçekleri açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oltu'da Kar Çiçekleri açtı - Son Dakika

Oltu'da Kar Çiçekleri açtı

12 dakika önce

İlkbaharın müjdecisi olarak bilinen kar çiçekleri Erzurum'un Oltu ilçesinde Şubat ayında açmaya başladı.

Oltu'da Kar Çiçekleri açtı, System.String[]

İlkbaharın müjdecisi olarak bilinen kar çiçekleri Erzurum'un Oltu ilçesinde Şubat ayında açmaya başladı.


Erzurum'un Oltu ilçesinde mart ayında açması gereken baharın müjdecisi olarak bilinen kar çiçekleri Şubat ayında açtı.


Oltu Halitpaşa Mahallesi cankurtaran mevkisinde açmaya başlayan kar çiçekleri ilkbaharın geldiğini müjdeliyor. - ERZURUM

Erzurum, Oltu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:38 Kaynak: İHA
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