Oltu'da koronavirüs vaka sayısı arttı - Son Dakika

Erzurum'un Oltu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının arttığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçedeki pozitif vaka sayısının 21'e yükseldiği belirtildi.

Bu vakalarla temaslı kişilerin de bulunarak gerekli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, özellikle yaz sezonunda artan düğün ve benzeri gibi çok sayıda vatandaşı bir araya getiren ortamlardan uzak durulması, il dışından gelenlerle temastan kaçınılması ve maskeye ise olağanüstü dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi.