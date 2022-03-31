Oltu'da kültürel değerler ve doğal güzelliklerin yer aldığı pul sergisi düzenlendi - Son Dakika
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Oltu'da kültürel değerler ve doğal güzelliklerin yer aldığı pul sergisi düzenlendi

31.03.2022 11:34

Oltu'da kültürel değerler ve doğal güzelliklerin yer aldığı pul sergisi düzenlendiERZURUM Erzurum'a bağlı Oltu ilçesine ve çevresine ait kültürel değerler ve doğal güzelliklerin yer aldığı yaklaşık 80 adet pul tasarımı yapıldı.

Oltu'da kültürel değerler ve doğal güzelliklerin yer aldığı pul sergisi düzenlendi

ERZURUM Erzurum'a bağlı Oltu ilçesine ve çevresine ait kültürel değerler ve doğal güzelliklerin yer aldığı yaklaşık 80 adet pul tasarımı yapıldı.

Oltu Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım öğrencileri tarafından hazırlanan, küratörlüğünü öğretim görevlisi Esin Ersoy ve öğretim görevlisi Ferdi Ayaz'ın yaptığı "Oltu'nun tarihi ve kültürel değerleri" isimli pul tasarım sergisi, Oltu Meslek Yüksek Okulu sergi salonunda açıldı.

Oltu Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Efsun Ersoy, "Oltu'nun kültürel değerleri ile alakalı photoshopta ve bilgisayar programlarında Oltu'daki kültürel tarihi değerleri bilgisayara ortamında tasarlayarak yaklaşık 80 adet pul çalışması gerçekleştirdik. Sergimize katılan herkese teşekkür ederiz" dedi. Oltu Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım öğrencilerinden Nazlıcan Yavuz, "Birinci ve ikinci sınıflar olarak pul çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmaları yaparken Oltu'nun kültürel yapılarını dikkate aldık ona göre tasarım oluşturduk" dedi. 50 öğrencinin iki aylık çalışmaları sonucu açılan sergide Oltu ve çevresine ait kültürel değerler ve doğal güzelliklerin olduğu Oltu kalesi, Oltu Kilisesi, Oltu tarihi, Aslanpaşa camii, Mısri zennun ve gökkuşağı tepelerine ait 80 adet pul tasarımı yer aldı.

Sergiye Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt, Oltu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Ufuk Atmaca, Oltu İlçe Tarım Müdürü Temel Aslan, Oltu Halk Eğitim Müdürü Cemal Tanrıver, Oltu Devlet Hastanesi Başhekim yardımcısı Dr. Alperen Özdoğan, Oltu Devlet Hastanesi Müdürü Murat Keskin ve Müdür yardımcısı Hilmi Eraslan, Yasin Haşimoğlu ilkokulu Müdürü Yavuz Erdoğan, Oltu Nenehatun Kız Meslek lisesi Müdürü Yunus Efiloğlu, Oltu Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yanı sıra Oltu Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Oltu'da kültürel değerler ve doğal güzelliklerin yer aldığı pul sergisi düzenlendi
Oltu'da kültürel değerler ve doğal güzelliklerin yer aldığı pul sergisi düzenlendi
Oltu'da kültürel değerler ve doğal güzelliklerin yer aldığı pul sergisi düzenlendi

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Voleybol da Aşkale rüzgarı Voleybol da Aşkale rüzgarı OLTU'NUN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ TASARLADIKLARI PULA İŞLEDİLER -- OLTU'NUN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ TASARLADIKLARI PULA İŞLEDİLER --

Öğretim Görevlisi, Hisarcık, Erzurum, Oltu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Oltu'da kültürel değerler ve doğal güzelliklerin yer aldığı pul sergisi düzenlendi - Son Dakika


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