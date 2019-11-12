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Oltu'da kurumlar arası futbol turnuvası sona erdi
6 saat önce
Erzurum'un Oltu ilçesinde kurumlar arası düzenlenen futbol turnuvası tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:44 Kaynak: AA
Erzurum'un Oltu ilçesinde kurumlar arası düzenlenen futbol turnuvası tamamlandı.
İlçede düzenlenen ve 21 takımın yer aldığı turnuvayı Oltu Belediyesi kazandı.
Turnuvada dereceye giren takımlara hediye çeki verildi.
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