Son Dakika Haberleri: Oltu'da kurumlar arası futbol turnuvası sona erdi
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Oltu'da kurumlar arası futbol turnuvası sona erdi

6 saat önce

Erzurum'un Oltu ilçesinde kurumlar arası düzenlenen futbol turnuvası tamamlandı.

Oltu'da kurumlar arası futbol turnuvası sona erdi, System.String[]

Erzurum'un Oltu ilçesinde kurumlar arası düzenlenen futbol turnuvası tamamlandı.

İlçede düzenlenen ve 21 takımın yer aldığı turnuvayı Oltu Belediyesi kazandı.

Turnuvada dereceye giren takımlara hediye çeki verildi.

Erzurum, Futbol, Oltu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:44 Kaynak: AA
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