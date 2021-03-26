Oltu'da Mart karı yağıyor - Son Dakika

Oltu'da Mart karı yağıyor
26.03.2021 16:09
Erzurum'un Oltu ilçesinde aralıklarla etkili olan kar yağışı vatandaşları şaşırttı.
Erzurum'un Oltu ilçesinde aralıklarla etkili olan kar yağışı vatandaşları şaşırttı.
Oltulu vatandaşlar yağan kar sonrası zirai don yaşanması halinde meyve ağaçlarının zarar görmesinden endişe ediyor. Güngör Durgun adlı vatandaş, "Mart ayının sonuna gelmiş durumdayız. Mevsim itibariyle ilçemizde kar yağışı var, bu kar yağışında bu mevsimde çiçek açan ağaçlar üşümez inşallah" dedi.
Beycan Onat ise "Mart ayındayız. Mart 26'sı şu an. Oltu'da çok güzel bir kar yağıyor. İnşallah kar tutmaz meyve ağaçlarını üşütmez. Sonumuz hayırlı olsun" dedi. - ERZURUM
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