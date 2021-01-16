Oltu'da muhteşem kar manzaraları - Son Dakika

Oltu'da muhteşem kar manzaraları

ERZURUM - Uzun süredir kurak giden havalar dün gece geç saatlerde kar yağmasıyla son buldu.

Doğu Anadolu geneline beklenen kar dün gece itibarıyla yağmaya başladı.

Oltu Aslanpaşa Mahallesi Muhtarı Zafer Şahin, "iki aydır beklediğimiz kar yeni yağmaya başladı. Memleketimiz konum itibarıyla kar ve yağmur mutlaka yağası gerekiyor uzun süre kurak giden havalardan sonra bu kar ilaç bir gibi geldi azda olsa ortalık biraz beyazlandı, inşallah yağmaya devam eder" dedi.

Oltulu vatandaşlardan Mustafa Şenocak ise 'Uzun zamandır beklediğimiz kar yeni yağmaya başladı. Geceden beri devam ediyor, mutlu olduk güzel oldu. İnşallah devam eder' dedi.