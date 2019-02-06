Oltu'da Öncelik Yayaların

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde başlatılan yaya güvenliğine farkındalık kapsamında, Oltu Kaymakamı Şenol Turan Emniyet Müdürü Mücahit Kıroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ethem Gökbuğa ve Jandarma ve Trafik polisleri...

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde başlatılan yaya güvenliğine farkındalık kapsamında, Oltu Kaymakamı Şenol Turan Emniyet Müdürü Mücahit Kıroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ethem Gökbuğa ve Jandarma ve Trafik polisleri araç sürücülerine broşür dağıttı.



Oltu Erzurum caddesinde yapılan uygulamada sürücüleri bilgilendirdiler Türkiye'de her yıl meydana gelen trafik kazalarında yaklaşık bin 700 yayanın hayatını kaybetmesinin ardından geçtiğimiz aylarda trafik kanununun bazı maddelerinde düzenlemeye gidilmişti. Düzenlemeler kapsamında, yaya ve okul geçitlerinden geçecek olan sürücülerin, geçitlere yaklaşırken durması ve karşıdan karşıya geçecek olan yayalara yol vermesi zorunlu hale getirildi. - ERZURUM

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Survivor Türkiye Yunanistan'da Adaya İlk Veda Eden İsim Belli Oldu

Yunanistan ve İtalya'ya Tepki Gösteren İran'dan Kritik Türkiye Açıklaması

ABD İstihbarat Raporunda Dikkat Çeken Türkiye Detayı: İlişkiler Zora Giriyor

Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima'dan Shinji Kagawa'ya Övgü