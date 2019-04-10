Oltu'da Polis Günü Kutlandı

Oltu'da 10 Nisan Polis günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Oltu'da 10 Nisan Polis günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Türk Polis Teşkilatının 174. Yıldönümü kutlamaları sabah Oltu Hükümet konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardında saygı duruşu ve istiklal marşı okunması ile başladı.



Törene katılan protokol ve polis memurları daha sonra Aslanpaşa Şehitliğini ziyaret etti. Burada Kuran-ı kerim tilaveti okundu dualar edildi. Ardından Oltu İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yiğit Makamında tebrikleri kabul etti.



Program gün içerisinde de devam edecek. Öğle Namazı öncesi şehitler için Mevlid-i Şerif okunacak Öğlen sonunda ise Şehit aileleri ziyaret edilecek. - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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