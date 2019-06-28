Oltu'da şiddetli sağanak
33 dakika önce
Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı.
Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:39 Kaynak: AA
'un Oltu
ilçesinde etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı.
Kentin Oltu ilçesinde öğleden sonra etkisini gösteren şiddetli sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı.
Vatandaşlara da zor anlar yaşatan sağanak dolayısıyla Erzurum- Ardahan
kara yolunun Oltu ilçesi Yusuf Ziyabey Mahallesi mevkisinde su birikintisi oluştu.
Bu nedenle bazı sürücüler ile vatandaşlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.
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