Son Dakika Haberleri: Oltu'da şiddetli sağanak
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Oltu'da şiddetli sağanak

33 dakika önce

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı.

Oltu'da şiddetli sağanak, System.String[]
Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı.
Kentin Oltu ilçesinde öğleden sonra etkisini gösteren şiddetli sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı.
Vatandaşlara da zor anlar yaşatan sağanak dolayısıyla Erzurum- Ardahan kara yolunun Oltu ilçesi Yusuf Ziyabey Mahallesi mevkisinde su birikintisi oluştu.
Bu nedenle bazı sürücüler ile vatandaşlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:39 Kaynak: AA
Erzurum, Oltu, Güncel
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