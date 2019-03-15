Son Dakika Haberleri: Oltu'da Tıp Bayramı'nda Yemek Organizasyonunda Bir Araya Geldiler

Oltu'da Tıp Bayramı'nda Yemek Organizasyonunda Bir Araya Geldiler

38 dakika önce

14 Mart Tıp Bayramı nedeni ile Oltu Devlet hastanesi yönetimi Oltu'da hizmet eden doktorlara bir yemek programı düzenledi.

Oltu'da Tıp Bayramı'nda Yemek Organizasyonunda Bir Araya Geldiler, System.String[]
14 Mart Tıp Bayramı nedeni ile Oltu Devlet hastanesi yönetimi Oltu'da hizmet eden doktorlara bir yemek programı düzenledi.

Oltu Devlet Hastanesi Baş hekimi Dr. Ertaç Macit ve Hastane Müdürü Murat Kartal birlikte organize ettikleri yemek programında bir araya gelen doktorlar bir arada olmanın mutluluğunu yaşadılar.

Yemek sonrası kısa bir konuşma yapan Başhekim Dr.Macit, "Gece-gündüz, kar-çamur, bayram-tatil demeden büyük bir özveriyle insanların sağlıklı ve daha sağlıklı yaşaması için ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeyen, sunan verilen görevleri zamanında ve tam yapan sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlarım" dedi.

Yemeğe Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Başhekim Dr.Ertaç Macit, Hastane Müdürü Murat Kartal, Sağlık Birsen Oltu Temsilcisi Hilmi Eraslan'ın yanı sıra Oltu'da görev yapan doktorlar katıldı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:22 Kaynak: İHA

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