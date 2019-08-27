Son Dakika Haberleri: Oltu'da trafik kazası: 3 yaralı
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Oltu'da trafik kazası: 3 yaralı

1 saat önce

Erzurum'un Oltu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Oltu'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Erzurum'un Oltu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Abdurrahim Demir (73) idaresindeki 06 TYJ 78 plakalı otomobil, Oltu-Erzurum kara yolunun Başaklı mevkisinde, Adem Akpınar'ın (34) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile Hatice Demir (70) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adem Akpınar, Erzurum, Oltu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:48 Kaynak: AA
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