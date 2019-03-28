Son Dakika Haberleri: Oltu'da Tuğla Fabrikası Açıldı

Oltu'da Tuğla Fabrikası Açıldı

1 saat önce

Erzurum'un Oltu ilçesinde tuğla fabrikası düzenlenen törenle açıldı.

Oltu'da Tuğla Fabrikası Açıldı, System.String[]
Erzurum'un Oltu ilçesinde tuğla fabrikası düzenlenen törenle açıldı.

Oltu'da ülke ekonomisine ve iş istihdamına katkıda bulunacak olan tuğla fabrikası dualarla açıldı. Açılışta Oltu Müftüsü A. Nuri Bayraktutan dua etti ardından Oltu Kaymakamı Şenol Turan tuğla ocağının ateşini yaktı. Açılışa katılan protokol fabrikayı dolaşarak Oltu Tuğla Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Medeni Eker'den bilgi aldı. 85 kişinin çalıştığı fabrikada sezonda işçi sayısının 100'e çıkarılacağı belirtildi.

Oltu Tuğla Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Medeni Eker, "2019 yılı üretimini başlattım. Açılışımıza gelen misafirlerimize çok teşekkür ederim. Şuanda yatırımcılar, üretimciler biraz korkuyorlar. Cesaretle bu işe girdik. İnşallah ülke ekonomisine katkımız olur, üretimde, imalatta kesinlikle geri adım atmayacağız. Elimizi taşın altına koyacağız." dedi.

Açılışa katılan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Başkanı Fuat Demir'de, "Bugün burada Oltu Tuğlanın 2019 üretim yılını açmış bulunuyoruz. Fabrika sahibimiz Medeni beye teşekkür ediyorum. Ben bu fabrikanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ekonomiye ciddi manada destek verecektir. Hayırlı olsun" diye konuştu. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:29 Kaynak: İHA

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