Oltu'da Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlıların yardımına koşuyor - Son Dakika

Erzurum'un Oltu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında evden çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, günde yaklaşık 80 kişinin ihtiyacını gideriyor.

Güvenlik güçleri başta olmak üzere kamu personellerinden belirlenen kişilerden oluşan ekip, 15 Temmuz Şehitleri Bilgi Evi'nde kurulan koordinasyon merkezinden bugüne kadar 1000 vatandaşın yardım çağrısını cevapladı.

Ekipler, özellikle vatandaşların maaşlarını bankalardan çekme, ilaç ve gıda malzemesi talepleri gibi günlük ihtiyaçlarını gideriyor.

Koordinasyon merkezini ziyaret eden Kaymakamı Şenol Turan, bu süreçte emek veren tüm ekibe teşekkür etti.