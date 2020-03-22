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Oltu'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlıların ve hastaların yardımına koşuyor
6 saat önce
Oltu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", ilçe genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara hizmet veriyor.
Oltu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", ilçe genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara hizmet veriyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen vatandaşlara yönelik kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" 112, 155 ve 156 numaralarına yapılan çağrıları değerlendiriyor.
Çağrılar sonucunda evlerinden çıkmayan vatandaşların isteklerine cevap veren ekipler, gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçları karşılıyor.
Ziyaretlerden hayli memnun kalan yaşlı vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:08 Kaynak: AA
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