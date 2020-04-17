Oltu'da vefakar kadınlar ihtiyaç sahibi 9 kişinin evde bakım ve temizlik işlerini yapıyor - Son Dakika

Erzurum'un Oltu ilçesinde Toplum Yararı Programı (TYP) kapsamında çalışan 23 kadın, ihtiyacı olan 9 kişiye evde bakım ve temizlik hizmeti veriyor.

Kaymakamlıkça hayata geçirilen projeden, çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde bakım ve temizlik ihtiyacı duyan hasta, engelli ve yatağa bağımlı 9 kişi faydalanıyor.

Uygulama çerçevesinde ilçede TYP çerçevesinde gönüllü çalışan 23 kadın, ailelerin evlerine giderek evde bakımları ile temizliklerini gerçekleştiriyor.

Hizmetten yararlanmak isteyen diğer vatandaşlar da 0442 816 11 60 numaralı hattı arayıp sorununu dile getirerek görevlilerden destek isteyebiliyor.

Oltu Kaymakamı Şenol Turan, projede emeği geçen Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde, TYP kapsamında gönüllülük esasına göre hizmet veren personele temiz bir vefa örneği sergiledikleri için teşekkür etti.