Oltu'da yağış sonrası dereye yapılan müdahale olası taşkını engelledi - Son Dakika

Oltu'da yağış sonrası dereye yapılan müdahale olası taşkını engelledi
ERZURUM'un Oltu ilçesinde dolu ve sağanak yağışı nedeniyle debisi yükselen Borahana deresine iş makineleri ile yapılan çalışma ile muhtemel bir sel baskını önlendi.
ERZURUM'un Oltu ilçesinde dolu ve sağanak yağışı nedeniyle debisi yükselen Borahana deresine iş makineleri ile yapılan çalışma ile muhtemel bir sel baskını önlendi.
Oltu ilçesinde bugün saat 14.00 sıralarında önce dolu ardından sağanak yağış etkili oldu. Yeşil alanları beyaza bürüyen dolu sebebiyle ilçe merkezinde kurulan pazar yerinde zarar meydana geldi. Pazarcılardan Önder Ay, zararının büyük olduğunu belirterek ilçeye kapalı bir pazar yeri yapılmasını istedi. Dolunun hemen ardından başlayan sağanak yağmur, Borahane deresinin debisini yükseltti. Dereden taşan sular sebebiyle Oltu- Narman yolu trafiğe kapandı. Derenin sularının hızla yükselmesi üzerine Oltu Belediyesine ait iş makineleri ile müdahale edildi. Derenin içinde biriken çakıl ve çamurlarının temizlenmesiyle taşkın sularının ilçe merkezini basmasına engel olundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 07:21 Kaynak: DHA
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