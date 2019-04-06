Oltu'da Yanan Caminin Enkazı Kaldırılıyor
52 dakika önce
Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı İri Ağaç Köyü Camii, Miraç Gecesi elektrik kontağından çıkan yangında kül oldu.
Erzurum
'un Oltu
ilçesine bağlı İri Ağaç Köyü Camii, Miraç Gecesi elektrik kontağından çıkan yangında kül oldu. Caminin enkaz kaldırma çalışması hızla devam ediyor.
70 yıl önce Nisan ayında ibadete açılan İri Ağaç Köyü Camisi Miraç Gecesi çıkan yangın sonucu tamamen yanmıştı. Caminin enkaz kaldırma çalışmasına ekipler tarafından devam ediliyor.
Yaşanan olay karşısında İri Ağaç köylüleri, son derece üzgün olduklarını dile getirdiler. Köye yeni caminin yapılması için çalışmaları başlattıklarını kaydettiler. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:27 Kaynak: İHA
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