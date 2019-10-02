Son Dakika Haberleri: Oltu'da yaya geçidi nöbeti etkinliği
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Oltu'da yaya geçidi nöbeti etkinliği

13 dakika önce

Erzurum'un Oltu İlçesi'nde "Yaya Geçidi Nöbeti" farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Oltu'da yaya geçidi nöbeti etkinliği, System.String[]

Erzurum'un Oltu İlçesi'nde "Yaya Geçidi Nöbeti" farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.


Oltu İlçe Emniyet Müdürü ve personeli Oltu İlçe Jandarma ekipleri tarafından Oltu Yaşampark AVM kavşağında yaya geçidi nöbeti farkındalık etkiliğinde yaya ve sürücülere broşür dağıtarak bilgilendirdiler.


Oltu İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İzzet Ersoy, Jandarma ilçe bölük komutanı Ethem Gökbuğa ile birlikte sürücülere broşür dağıttılar bilgi verdiler.


Yapılan bilgilendirmeden son derece memnun kalan yayalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve Jandarma ekiplerine teşekkür ettiler. - ERZURUM

Yaya Geçidi, Jandarma, Oltu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:30 Kaynak: İHA
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