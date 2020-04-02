Oltu'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

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Oltu'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
6 saat önce
Oltu'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Oltu'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Gece saatlerinde ilçe merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimler de kar şeklinde göründü.
Nisan ayının ikinci gününde beyaza bürünen dağları gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:40 Kaynak: AA
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