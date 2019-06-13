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Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden coşkulu mezuniyet programı

47 dakika önce

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 26.dönem mezunlarını güle oynaya uğurladı.

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2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 26.dönem mezunlarını güle oynaya uğurladı.

Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor salonunda yapılan program Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Orhan Sözen, "Mezuniyet Törenleri öğrencilik hayatının her kademesinde finaldir. Her kademe okuldan mezun olan arkadaşlarımız için yeni gelen Kademe hem zihinsel hem de fiziksel olarak bir üst aşama demektir. Sevgili Gençler zaman geçiyor ve mekanlar değişiyor Eğitim olanakları teknikleri eğitimci yaklaşımları değişiyor hiç değişmeyecekmiş gibi düşündüğünüz her olgu yerini maziye bırakıyor. Öyleyse güzel olan geride bırakılan hatıralar olmalı her gittiğimiz yerde doğru ve güzel yaşamaya gayret gösterirsek dostluklar ve arkadaşlıklar biriktirebilirsek geleceğe aktaracağımız anılarımız daha değerli olacaktır. Bundan sonraki hayatınızda sizlere başarılar sunarken ihtiyaç duyduğunuzda okulumuzun size açık olduğunu unutmamanızı rica ediyorum" dedi.

Daha sonra mezun öğrenciler adına konuşma yapan Okul birincisi Aslı İrem İyisoy, "Bazı şeyler vardır hayatınızda yaşamın bir parçasıdır. Ama biz onların farkına bile varmayız. Ta ki elimizden uçup gideceğini kaybedeceğimiz anlayana kadar. Okulda öyle imiş ama biraz geç anladık. Bizler ayrılık adına el sallarken geride kalan bir büyük aile her sabah gün doğarken kalkmak kışın üşümek yazın terlemek bir biri ardına gelen yazılılara hazırlanmak nede zor geliyordu. Bir bitse de kurtulsak diyorduk işte bitiyor sanki alıştığımız ve her an yaşadığımız bir şeyler bitiyor evet mezun oluyoruz lise hayatı denilen dört yıllık güzel zaman bitişine şahitlik ediyoruz başında ve sonunda hep yanımızda olan Öğretmenlerimiz ve ailemize sonsuz teşekkür ederim" dedi. İyisoy konuşmasının ardından okul yaş kütüğüne plaka çaktı.

Mezun olan öğrenciler ve bir alt sınıf öğrencilerine bayrak ve flama devir teslimi yaptı.

Muzun olan 58 öğrenciye diplomaları okul öğretmenleri tarafından verildi. Ardından öğrenciler yemin ettiler. Mezuniyet pastası öğrenciler tarafından kesildi. Mezun olan öğrenciler koro halinde şarkılar söylediler keplerini havaya fırlattılar.

Kep töreninin ardından öğrenciler öğretmenleri ile birlikte doyasıya orkestra eşliğinde halay çekerek eğlendiler. Program sonrası öğrenciler velilerle birlikte hatıra fotoğraflar çekildiler. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 12:02 Kaynak: İHA
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