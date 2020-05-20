Oltu İğdeli Mahallesi karantina altına alındı - Son Dakika

Oltu İğdeli Mahallesinde tesbit edilen pozitif Covit 19 vak'aları üzerine mahalleye 15 gün süreyle tüm giriş çıkışlar durduruldu.



Oltu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda İğdeli Mahallesi'nde 20 Mayıs'tan başlamak üzere 15 günlük karantina uygulanacağı aktarılırken, mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı.



İğdeli Mahallesinde yaşayan 33 kişi karantina altına alınırken virüsün Erzurum'da ikamet eden aynı köylü yaşlı birisinden bulaştığı belirtildi. Mahallede yaşayan 33 kişinin de test sonucunun tamamı pozitif çıkınca mahalle karantina altına alındı köye giriş çıkışlar yasaklandı.



Son günlerde mahalle sakinleriyle temas eden vatandaşlar da İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri konusunda uyarıldı. - ERZURUM