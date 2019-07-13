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Oltu kapalı hayvan pazarına kavuştu

2 saat önce

Oltu kapalı hayvan pazarına kavuştuERZURUM - Erzurum'un Oltu İlçesinde 2015 yılında yapımına başlanılan canlı hayvan pazarı hizmete girdi.

Oltu kapalı hayvan pazarına kavuştu
ERZURUM - Erzurum'un Oltu İlçesinde 2015 yılında yapımına başlanılan canlı hayvan pazarı hizmete girdi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Oltu'da yapılan 8 bin metre kare alana sahip Oltu Canlı Hayvan Pazarı'nın temeli, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala tarafından temeli atılan canlı hayvan pazarı bugün itibarıyla hizmete açıldı.
Oltu ve civar ilçelerdeki hayvan tüccarları kapalı Hayvan pazarının açılmasını büyük bir memnuniyetle karşıladılar. Besiciler, "Çamurdan yağmurdan kurtulduk" dediler.
Besici Hüsnü Erdoğan, "Olur İlçesinden canlı hayvancılıkla uğraşıyorum. Bu sabah ilk defa geldim bu pazarı yapan herkesten Allah razı olsun bizde bu pazarı en iyi şekilde kullanacağız" dedi.
Oltu Belediye Başkan vekili Mesut Altunkaynak ise "Oltu'muz konum itibariyle Artvin Ardahan Erzurum'u birbirine bağlayan bir ilçemizdir. İlçemizde en büyük eksiklerden birisi olan kapalı hayvan pazarını halkımızın hizmetine açmış bulunmaktayız. Tabi bu açılış resmi bir açılış değildir. Bugünkü açılışımızı yapmamızın amacı pazara gelen tüccarlarımızın işlerini kolaylaştırmak ve pazardaki eksiklikleri tespit etmektir. Çok güzel bir pazar oldu, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum Oltumuza ve bölgemize hayırlı olsun" dedi.
Hayvan üreticisi Selami Düzgün ise "Uzun süredir beklediğimiz hayvan pazarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yağmurdan çamurdan hayvanlarımızı ve bizi kurtarmış olduk. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi. Besici, Tuncay Vural ise "Hayvanlarımızı bölmelere koyduk çamurdan yağmurdan kurtardık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.
Oltu kapalı hayvan pazarına kavuştu
Oltu, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:00 Kaynak: İHA
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