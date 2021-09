Oltu Kaymakamı Bakkal görevine başladı - Son Dakika

Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu'daki yeni görevine başladı.

Diyarbakır Lice Kaymakamlığı görevini yürütürken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Oltu'ya atanan Cevdet Bakkal, ilçedeki görevine başladı.

Oltu'nun sıradan bir ilçe olmadığını gözlemlediğini aktaran Bakkal, "Tarihi ve demografik yapısıyla Oltu gerçekten farklı bir ilçe konumunda, adeta şehir havası var. Çevredeki tüm ilçeler buraya bağlı gibi. Bu açıdan çok güzel bir konumda. İnşallah buradaki görev süremiz boyunca hakkıyla hizmet nasip olur" dedi.

Cevdet Bakkal kimdir?

1983 yılında Giresun'un Görele İlçesi'nde doğdu. Orta ve lise öğrenimini Giresun'da tamamladı. Lisans eğitimini ise Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlayarak 2006 yılında mezun oldu. Evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir. İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'ndaki memuriyetinin ardından 2011 yılında Mersin Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Niğde İlinde Teftiş, Van İli, Erciş İlçesi ile Mardin İli, Kızıltepe İlçesi'nde Kaymakam Refikliği stajlarını tamamlamasına müteakip Trabzon İli Şalpazarı İlçesi ve Bilecik İli Gölpazarı ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. 2013 Yılında İngiltere'de ( University of Portsmouth) " The Importance of Civil Society Organizations in the Accession Process of Turkey to the Euroyan Union ( Türkiye'nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecinde Sivil Toplum Örgütlerinin Önemi ) alanındaki tezi ile yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 19.08.2017 tarihli ve 2017/345 sayılı Müşterek Kararname ile Çankırı Şabanözü ilçesinden Ordu Mesudiye Kaymakamlığına atandı. 07.08.2019 tarih 2019/268 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Lice Kaymakamlığına atanarak burada 2 yıl görev yaptı. Bakkal, 19.08.2021 tarihli 2021/412 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 20 Ağustos 2021 tarihinde Oltu'ya atandı. - ERZURUM