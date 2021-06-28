Oltu Kaymakamı Umut Pazarcı görevine başladı - Son Dakika

Oltu ilçesine atanan Kaymakam Umut Pazarcı, görevine başladı.

Kaymakam Pazarcı, ilçenin marka değerinin yüksek olduğunu belirterek, "İnşallah Oltu'ya ve Oltu halkına güzel hizmetler yaparız. Oltu'nun özellikleri ve güzelliklerini duyurmak açısından basın, bizim için çok önemli bir noktada. İnşallah görev süremiz boyunca faydalı işler yaparız." diye konuştu.

Oltu'nun tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıktığını anlatan Pazarcı, ilçeye gelmeden önce Oltu hakkında detaylı araştırma yaparak bilgi edindiğini ifade etti.