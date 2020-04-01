Oltu Kaymakamı Turan'dan maske üreten kadınlara ziyaret - Son Dakika

Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Halk Eğitimi Merkezi'nde gönüllü olarak maske üreten kadınları ziyaret etti.

İlk etapta bin 500 maske üreterek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye önemli katkı sunan gönüllü kadınları atölyede ziyaret ederek teşekkür eden Kaymakam Turan, ikinci parti üretime devam edeceklerini ve 1500 maske daha üreterek talepleri karşılamaya çalışacaklarını ifade etti.