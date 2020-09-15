Oltu Kaymakamlığında "açık kapı bürosu" hizmete başladı - Son Dakika

Oltu Kaymakamlığında "açık kapı" bürosu hizmete açıldı.

Vatandaşın memnuniyetini arttırmak, talep ve beklentilerini analiz ve raporlarını oluşturmak, oluşturulacak yeni yönetim politikalarına ve hizmet sunum tekniklerine esas olmak üzere anlamlı veriler haline getirilmesini sağlamanın amaç edindiği açık kapı bürosunda, vatandaşların talep ve önerileri uzman personel aracılığıyla çözüme kavuşturulacak.

Açık kapı bürosu hizmetleri kapsamında, Kaymakamlığa bizzat gelen yaşlılar, engelli, hasta ve düşkünler, şehit yakınları ile gazilere danışma ve mihmandarlık hizmeti vereceği gibi vatandaşın talep ve şikayetleri de değerlendirilecek.