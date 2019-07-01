Son Dakika Haberleri: Oltu 'Küçük Ömer' ustasını kaybetti
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Oltu 'Küçük Ömer' ustasını kaybetti

1 saat önce

Oltu'nun tanınmış eşraflarından Ömer Macit (56) namı diğer Küçük Ömer Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Oltu 'Küçük Ömer' ustasını kaybetti, System.String[]
Oltu'nun tanınmış eşraflarından Ömer Macit (56) namı diğer Küçük Ömer Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Oltu Doğutaş Sanayi Sitesi esnaflarından Ömer Macit, bir süredir tedavi gördüğü hastanede Hakk'ın rahmetine kavuştu. Oltu Sanayi Sitesi'nde Küçük Ömer ismiyle tanınan ve Doğu Anadolu'nun da önemli motor ustaları arasında gösterilen, bölgede sevilen ve saygı duyulan kişiliğiyle tanınan Macit'in ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Maharetli ustalığı ve renkli simasıyla bölge halkının gönlünde taht kuran Ömer Macit, kalabalık bir cemaat eşliğinde öğlen namazına müteakip Aslanpaşa Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından Cankurtaran Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:16 Kaynak: İHA
Oltu, Yaşam
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