Son Dakika Haberleri: Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İspanya yolcusu
Son Dakika Güncel Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İspanya yolcusu

Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İspanya yolcusu

7 saat önce

Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, mesleki gelişimlerini artırmak, Avrupa Birliği kültürünü tanıtmak, kişisel gelişimlerine ivme kazandırmak amacıyla İspanya'ya gittiler.

Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İspanya yolcusu, System.String[]

Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, mesleki gelişimlerini artırmak, Avrupa Birliği kültürünü tanıtmak, kişisel gelişimlerine ivme kazandırmak amacıyla İspanya'ya gittiler.


Okulun yürütmekte olduğu 2018-1-TR01-KA102-055885 nolu Kaynakçılık ve Çelik Yapı Araçlarının Uygulaması için öğrenci stajı adlı ERASMUS+ projenin 3. ve son yurt dışı akışı için İspanya'ya gittiler. Metal Teknolojisi öğrencileriyle yürüttükleri 40.000,00 avroluk projenin desteğini ise Türkiye Ulusal Ajansı sağlıyor.


Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mustafa Altun ile 5 öğrenci İspanyada iki hafta kalacaklar. Öğrenciler ise "Yurtdışı gezileri çok faydalı. Her gencin yurtdışında ülkeleri gezip görmesini isteriz" dediler. - ERZURUM

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:04 Kaynak: İHA
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