Oltu nehrinde kaybolan babaya ulaşma çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor - Son Dakika
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Oltu nehrinde kaybolan babaya ulaşma çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor

30.04.2022 12:20
Oltu nehrinde kaybolan babaya ulaşma çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor

Erzurum'un Olur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Oltu çayına düşen otomobilde kaybolan şahsın aranmasını üçüncü gününde devam ediliyor.

Erzurum'un Olur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Oltu çayına düşen otomobilde kaybolan şahsın aranmasını üçüncü gününde devam ediliyor.

Otomobille ile Çaya düşerek suya kapılan üç kişilik aileden anne ve kızının cesedi bulunurken baba Fevzi Bulut'u arama çalışmalarına bugün de devam edildi,

Olur'da önceki gün meydana gelen trafik kazasında Oltu istikametinden Artvin istikametine giden Özkan Ölmez'e ait 39 TD 124 plakalı otomobil ile Ormanağzı köyünden Olur istikametine giden 55 AFC 706 plakalı otomobil Olur Yeşilbağlar Mahallesinde kafa kafaya çarpışmış, 2 kişi yaralanırken, 3 kişi sulara kapılarak Oltu çayında kaybolmuştu.

Kaza sonrası otomobil içerisinde bulunan Ormanağzı köyünde ebe olarak görev yapan dört aylık hamile Büşra Tosun'un cesedine ulaşıldıktan sonra dün de anne Sevinç Bulut'un cesedine ulaşılmıştı. Baba Fevzi Bulut'u arama çalışmalarına üçüncü gününde de devam ediliyor.

Arama çalışmalarına bugün Şenkaya İlçe Jandarma Komando birliği de katıldı. Mehmetçik nehir boyunca su kenarlarında arama yapacak. HES kapaklarının kapatılması ile su seviyesinin düşürüldüğü nehirdeki arama çalışmalarına JAK, SAK, AFAD ve UMKE ekipleri katılıyor.

Öte yandan, ailenin yakını olduğu belirtilen Van Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut da çalışmaları yerinde takip ederek ekiplerden bilgi aldı. - ERZURUM

Oltu nehrinde kaybolan babaya ulaşma çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor
Oltu nehrinde kaybolan babaya ulaşma çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor
Oltu nehrinde kaybolan babaya ulaşma çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor
Oltu nehrinde kaybolan babaya ulaşma çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor
Oltu nehrinde kaybolan babaya ulaşma çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor
Oltu nehrinde kaybolan babaya ulaşma çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor
Oltu nehrinde kaybolan babaya ulaşma çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor
Oltu nehrinde kaybolan babaya ulaşma çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor
Oltu nehrinde kaybolan babaya ulaşma çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor
Oltu nehrinde kaybolan babaya ulaşma çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor
Oltu nehrinde kaybolan babaya ulaşma çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor
Oltu nehrinde kaybolan babaya ulaşma çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor
Oltu nehrinde kaybolan babaya ulaşma çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor
Oltu nehrinde kaybolan babaya ulaşma çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor

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Hisarcık, Erzurum, Baba, Oltu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oltu nehrinde kaybolan babaya ulaşma çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor - Son Dakika


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