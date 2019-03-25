Son Dakika Haberleri: Oltu'nun Düşman İşgalinden Kurtuluş Yıldönümü Kutlandı

Oltu'nun Düşman İşgalinden Kurtuluş Yıldönümü Kutlandı

54 dakika önce

Oltu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Oltu'nun Düşman İşgalinden Kurtuluş Yıldönümü Kutlandı, System.String[]
Oltu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasıyla başlayan program, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törenle devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilçe protokolü vatandaşların bayramını kutladı.

Devlet büyüklerinin tebrik mesajlarının okunmasının ardından, öğrenciler, düşman işgalinden kurtuluşu temsili olarak canlandırıldı. Bu esnada 25 Mart Spor Kulübü tarafından motorlu paraşüt ile uçuş gerçekleştiren Yamaç Paraşüt Eğitmeni Ali Zayimoğlu, Türk Bayrağını Oltu semalarında dalgalandırıldı.

Ardından ilçe genelinde düzenlenen Oltu'nun kurtuluşuyla ilgili şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlerin ödülleri protokol tarafından verildi.

Program, Baba ve Oğulları folklör ekibi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran ekibinin gösterileriyle son buldu.

Törene, Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Oltu Garnizon Komutan vekili Binbaşı İzzet Kalender, Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Altan Bayındır, Oltu Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ethem Gökboğa, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslan Gülcü, Cumhur İttifakı AK Parti Oltu Belediye Başkan adayı Celal Çelebi, Oltu Emniyet Müdür vekili ile kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:09 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Oltu, Güncel
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