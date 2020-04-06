Oltu'nun ilk Pilotu hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oltu'nun ilk Pilotu hayatını kaybetti - Son Dakika

Oltu'nun ilk Pilotu hayatını kaybetti

18 dakika önce

TBMM 1. Yasama Dönemi Oltu Mebusu Yasin Haşimoğlu'nun ikinci oğlu Emekli Pilot Albay Dinç Haşimoğlu (82) İzmir'de geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Oltu'nun ilk Pilotu hayatını kaybetti, System.String[]

TBMM 1. Yasama Dönemi Oltu Mebusu Yasin Haşimoğlu'nun ikinci oğlu Emekli Pilot Albay Dinç Haşimoğlu (82) İzmir'de geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Oltu'nun Kurtuluşunda Haşimoğlu ailesinin her bir ferdinin büyük fedakarlıkları olduğunu bilinen bir gerçek. Oltu'nun bağrından çıkan ilk Pilot olması Oltuluların gurur kaynağıydı. Türk Hava Kuvvetlerinin göz bebeği olan yapmış olduğu bütün görevlerde üstün başarı gösteren Dinç Haşimoğlu'nun vefatı Oltu'da üzüntü ile karşılandı. Yüreğinde hep Oltu sevdası ile yaşayan Haşimoğlunun Cenazesi dün kılınan cenaze Namazının ardından İzmir Buca kaynaklar mezarlığında toprağa verildi.


Dinç Haşimoğlu kimdir?


Dinç Haşimoğlu Oltu Şüra Hükümeti Reisi Yusuf Ziya beyin küçük kardeşi Birinci Yasama Dönemi Oltu Mebusu Yasin Haşimoğlu'nun ikinci oğludur. Annesi Rana Hanımdır.


Dinç Haşimoğlu babası Yasin Beyin görevi dolayısı ile bulunduğu Kars'ta 19/09/1938 yılında dünyaya gelmiştir.Daha sonra yine babası Yasin beyin görevi gereği Oltu'ya dönmüşlerdir.


İlkokulu Oltu'da,orta öğrenimini ise Erzurum'da tamamlamış olan Dinç Haşimoğlu 1959 yılında Pilot Teğmen rütbesi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde hizmete başlamıştır. Daha sonra Uçuş Okulunu üstün başarı ile bitirerek Jet Pilotu olmuştur.1975 yılında Binbaşı rütbesi ile Filo Harekat Subayı olarak görevde bulunmuş olup Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın çeşitli birliklerinde ve Yurtdışında üstün başarıları Türk Silahlı Kuvvetlerini ve Ülkemizi temsil etmiştir.


Dinç Haşimoğlu mümtaz kişiliye sahip üstün cesaret ve feragat sahibi bir Türk Subayı olarak; birçok başarı nişanı ve ödüle sahip olup Kd.Albay rütbesi ile emekli olmuştur. İyi derecede İngilizce ve İtalyanca bilen Dinç Haşimoğlu evli ve iki erkek çocuk babasıdır. - ERZURUM

İzmir, Pilot, Oltu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 09:16 Kaynak: İHA

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