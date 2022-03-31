OLTU'NUN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ TASARLADIKLARI PULA İŞLEDİLER -- - Son Dakika
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OLTU'NUN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ TASARLADIKLARI PULA İŞLEDİLER --

31.03.2022 09:55
OLTU'NUN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ TASARLADIKLARI PULA İŞLEDİLER --

ERZURUM'un Oltu ilçesindeki meslek yüksekokulu öğrencileri, tarihi ve doğal güzellikleri pula işledi.

ERZURUM'un Oltu ilçesindeki meslek yüksekokulu öğrencileri, tarihi ve doğal güzellikleri pula işledi. Öğrencilerin hocalarıyla tasarladıkları 80 adet pul sergilendi. Oltu Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Efsun Ersoy, Oltu'nun değerlerini pula işlediklerini belirterek, ilçenin tanıtımını yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Atatürk Üniversitesi bünyesinde öğretimini sürdüren Oltu Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri Esin Ersoy ve Ferdi Ayaz, grafik tasarımı bölümü öğrencileriyle birlikte ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini pula işlemek için çalışma yaptı. Başta Oltu Kalesi olmak üzere ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin fotoğraflarını bilgisayar ortamında pullara işleyen akademisyen ve öğrenciler, eserlerini sergiye açtı. 80 adet pulun yeraldığı serginin açılışına Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt, Oltu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr.Ufuk Atmaca ile ilçe protokolü katıldı.

Öğretim görevlisi Efsun Ersoy, Oltunun kültürel değerlerini bilgisayar programlarında tasarlayarak 80 ayrı pul yaptıklarını söyledi. Pul tasarımı öncesinde ilçenin doğal ve kültürel güzelliklerini tespit ederek fotoğraf seçtiklerini belirten 2'nci sınıf öğrencisi Nazlıcan Yavuz, amaçlarının ilçenin tanıtımı olduğunu kaydetti.

YORUMLAR
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Atatürk Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Ferdi Ayaz, Oltu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OLTU'NUN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ TASARLADIKLARI PULA İŞLEDİLER -- - Son Dakika


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