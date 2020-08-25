Oltu'nun travertenleri - Son Dakika

Oltu'nun travertenleri

ERZURUM'un Oltu İlçesine bağlı Aşağı Kumlu mahallesindeki traverten ilgi görüyor. Pamukkaleyi andıran görüntüsüyle dikkat çeken travertenlerdeki suyun egzema ve mantara iyi geldiğine inananlar burada ayaklarını yıkıyor.

Oltu ilçesine 18 kilometre uzaklıktakı 40 hane ve 150'ye yakın nüfusu bulunan Aşağı Kumlu mahallesinin güneyindeki minik travertenler görenlerin ilgisini çekiyor. Nasıl oluştuğu bilinmeyen travertenlerden akan ve soda benzeri suyun başta egzema ve mantar olmak üzere çeşitli hastalıklara iyi geldiği iddiaları üzerine bazı vatandaşlar ayaklarını yıkıyor. Yöre halkının uğrak yeri olan bölgeye Oltu'nun Pamukkalesi dediklerini belirten Selçuk Dağdalen, "Mahallemizdeki travertenler yıllardan beri var. Nasıl oluştuğu belli değil ama büyüklerimizden suyunun şifalı olduğunu öğrendiğimiz için sürekli geliriz. Özellikle egzeme va mantara iyi geldiğini biliyoruz. Burası küçük şirin bir Pamukkale travertenlerini andırıyor. Bizim için güzel bir yer"

Bursa'dan doğup büyüdüğü mahalleyi gezmeye gelen Gürsu Erzurumlular Derneği Başkanı Yaşar Göksel, mahalledeki bu güzelliği tanıtmak için gelecek yıllarda buraya tur düzenlemeyi planladıklarını belirtti. Göksel, özellikle yöre insanına burayı tanıtmak için çalışacaklarını söyledi.