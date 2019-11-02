Son Dakika Haberleri: Oltu'nun yüksek kesimleri beyaz büründü
Son Dakika Genel Oltu'nun yüksek kesimleri beyaz büründü

Oltu'nun yüksek kesimleri beyaz büründü

6 saat önce

Oltu'nun yüksek kesimleri beyaz büründüERZURUM - Erzurum'un Oltu İlçesinde mevsimin ilk karı dağları beyazlatırken ilçe merkezinde yağış yağmur olarak etkili oldu.

Oltu'nun yüksek kesimleri beyaz büründü

ERZURUM - Erzurum'un Oltu İlçesinde mevsimin ilk karı dağları beyazlatırken ilçe merkezinde yağış yağmur olarak etkili oldu.

Dün gece Oltu ilçe merkezine karla karışık yağmur yağarken yüksek kesimlere kar yağdı. Oltulular hafta sonuna karla uyandı. Vatandaşlar kışın erken geldiğini belirterek, bu sene kışın çetin geçeceğini söylediler.

Oltulu Hüseyin Isık, "Bu sene mevsimin ilk karı yağdı çok şükür. Bu kış çok çetin geçeceğe benziyor ne yapalım. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Oltu'nun yüksek kesimleri beyaz büründü

Genel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz televizyon yıldızı Katie Price, sokakta sütyensiz gezerek estetikli göğüslerini sergiledi
İstanbul seçimlerini bilen anket şirketi "İmamoğlu mu Erdoğan mı?" diye sordu ABD'de dehşete düşüren olay! Sevgilisinin kafasına sıktıktan sonra tecavüz etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 19:55:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oltu'nun yüksek kesimleri beyaz büründü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]