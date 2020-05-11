Oltu OSB'nin kurulacağı alandaki altyapı ve yol yapım çalışmalarına başlandı - Son Dakika

Erzurum'un Oltu ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için altyapı ve yol yapım çalışmalarına başlandı.

Oltu OSB'nin kurulacağı alandaki alt yapının hazırlanması ve bölgeye gelen yoldaki çalışmaların başlaması nedeniyle bölgede iş makineleri ve kamyonlarla gerçekleştirilen çalışmalar sürüyor.

Söz konusu OSB'nin başkanı Kadir Parlak da beraberindeki OSB Müdürü Salih Hocaoğlu ile bölgede başlayan çalışmaları inceledi.

Parlak burada yaptığı açıklamada, "Oltu OSB'nin kurulup tamamlanmasıyla ilçemiz ve civar yerleşim yerlerindeki işsizlik problemleri ciddi oranda çözülecek, hatta zamanla sıfıra inecektir. Çalışmalarımıza katkı sağlayan herkese yönetim kurulumuz adına teşekkür ederim." dedi.

Hocaoğlu da "Burada Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ve Oltu Belediyesine ait araçlar ile yol ve alt yapı hafriyat çalışmalarına başlandı. Çalışmalarımız tasarruf tedbirleri de göz önünde bulundurularak ihtiyaç dahilinde sezon sonuna kadar aynı yoğun tempoyla sürdürülecek." ifadesini kullandı.