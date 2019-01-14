Son Dakika Haberleri: Oltu Osman Arpa'sını Kaybetti

Oltu Osman Arpa'sını Kaybetti

2 saat önce

Oltu'nun eski esnaflarından olan Osman Arpa hakkın Rahmetine kavuştu.

Oltu Osman Arpa'sını Kaybetti, System.String[]
Oltu'nun eski esnaflarından olan Osman Arpa hakkın Rahmetine kavuştu. Oltu ilçesinin renkli simalarından olan Arpa Uzun süredir Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşlılığa bağlı olarak tedavi görüyordu. Tedavilere cevap vermeyen Osman Arpa bugün sabah saatlerinde Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Osman Arpa'nın cenazesi Aslanpaşa Cami'sinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cankurtaran Mezarlığı'nda sevenlerinin duaları eşliğinde toprağa verildi.

Espritüel kişiliği olan Arpa'nın ölümü yakınlarını ve Oltuluları derinden üzdü. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:31 Kaynak: İHA

Erzurum, Oltu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Bakan Recep Akdağ,Gençlerle Birlikte Renkli Görüntüler Verdi Erzurumspor, Rashad Muhammed ile Prensipte Anlaştı

Kışı Fırsat Bilen Vatandaşlar Palandöken'e Akın Etti! Otellerdeki Doluluk Oranı Yüzde 90'a Ulaştı Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Trump'ın Sözleri Suriye'den Çekilme Kararımızı Değiştirmez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 14:32:11. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oltu Osman Arpa'sını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]