Oltu semalarında öbek öbek bulutlar oluştu - Son Dakika

Ahmet Cansever, "Bugün Oltumuzda bulutlar çok güzel şekil oluşturdu, öbek öbek olan bulutlar Oltu semalarını süslediler, esrarengiz şekiller oluşturdular. Oltumuzu seviyoruz teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Erzurum 'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağmurun ardından Oltu semalarında öbek öbek bulutlar oluştu. Gökyüzünde görsel şölen oluşturan bulutlar görenleri büyüledi. Daha önce böyle görsel izlemediklerini belirten vatandaşlar, gökyüzündeki esrarengiz bulutları dakikalarca ilgiyle izlediler.

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 10:10

Kaynak: İHA

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