Oltu T tipi cezaevinde intihar - Son Dakika

Oltu T tipi ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunan cinsel istismar suçundan 20 yıl civarında cezasın olan Özcan B. kendini asarak intihar etti.
Oltu T tipi ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunan Özcan B isimli Şahıs sabah saatlerinde kendisini asması sonucu ölü bulundu.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Olay intihar olarak değerlendirilirken otopsi işlemleri sonrası cenazenin ailesine teslim edileceği bildirildi. - ERZURUM
Kaynak: İHA
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