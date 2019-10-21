Oltu Tahsin ağabeyisini kaybetti
1 saat önce
Oltu'nun kanaat önderlerinden olan uzun yıllar Oltu Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanlığı ve Oltu Türk Hava Kurumu Başkanı Terzi Tahsin Demir (86) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:43 Kaynak: İHA
Oltu'nun kanaat önderlerinden olan uzun yıllar Oltu Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanlığı ve Oltu Türk Hava Kurumu Başkanı Terzi Tahsin Demir (86) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Tahsin Demir, Erzurum Araştırma Hastanesinde uzun zamandır alzheimer tedavisi görüyordu. Evli ve 5 çocuk babası olan Demir, dün hastanede çoklu organ yetmezliği sonucu vefat etti.
Başkan Demir'in cenazesi Oltu Aslanpaşa Cami'inde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cankurtaran Mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi. - ERZURUM
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