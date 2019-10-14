Son Dakika Haberleri: Oltu Taşı İran'da tanıtılacak
Son Dakika Güncel Oltu Taşı İran'da tanıtılacak

Oltu Taşı İran'da tanıtılacak

56 dakika önce

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh, Oltu Taşını İran'da tanıtacaklarını söyledi.

Oltu Taşı İran'da tanıtılacak, System.String[]

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh, Oltu Taşını İran'da tanıtacaklarını söyledi.


İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh Kaymakam Şenol Turan'a nezaket ziyaretinde bulundu.


Misafirini makamında ağırlayan Kaymakam Turan, Başkonsolosla yaptıkları görüşmede, iki ülke arasında yapılabilecek sosyal ve kültürel faaliyetleri değerlendirme fırsatı bulduklarını ifade etti.


"Sayın konsolosla, tarihi bağları çok eskilere dayanan iki ülkenin, ekonomik sosyal ve kültürel ilişkilerini geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Bu sebeple ilişkilerin geliştirilmesi her iki ülkenin de menfaatine katkı sağlayacaktır." diyen Kaymakam Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretlerinin anısına Başkonsolos Soltanzadeh'ye Oltu taşı tespih hediye etti.


Daha sonra Oltu taşı iş merkezini gezen Oltu Taşı hakkında bilgiler alan İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh Oltu Taşını İran'da tanıtacaklarını söyledi.


Ziyarete, Atatürk Üniversitesinden Prof. Dr. Nimet Yıldırım ve Atatürk Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Adem Polat da eşlik etti.


İki ülke arasında, komşu iller ve sınır illeri için iş birliği potansiyeli ve zemininin hazır olduğunu belirten Soltanzadeh Kaymakam Turan'a misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti.


Oltu Taşı Derneği Başkanı Ertuğrul Akça, ziyaret sonrası İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh'a Oltu Taşı Stres tesbihi hediye etti - ERZURUM

Oltu, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Münbiç için operasyon başladı: Yoğun çatışmalar yaşanıyor
Erdoğan, Arap dünyasına resti çekti: Alsanız ne yazar almasanız ne Milan, asker selamı veren Hakan Çalhanoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı! Kaz Dağları'nda altın arayan firmanın ruhsatı yenilenmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 17:56:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oltu Taşı İran'da tanıtılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]