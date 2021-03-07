Oltu taşı tespihe kadın eli değdi - Son Dakika

Oltu taşı tespihe kadın eli değdi

07.03.2021 12:32
Oltu taşı tespihe kadın eli değdi, System.String[]

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, 12 kadın kursiyer Oltu taşı işlemeciliği öğreniyor.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, 12 kadın kursiyer Oltu taşı işlemeciliği öğreniyor. Tezgahlarda tespih yapan kadınlar, meslek öğrenmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Erzurum İş-Kur Müdürlüğü ile Oltu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, kadınlara yönelik Oltu taşı işlemeciliği kursu açtı. Eğitimler, kursa katılan 12 kadına başta tespih olmak üzere Oltu taşı işlemeciliğini öğretiyor. Kadın kursiyerler, kurs bitiminde kazanmış oldukları bireysel ve mesleki deneyimlerle iş sahibi olacaklar. Oltu taşı tespih yapmayı öğrendiğini söyleyen Gülay Polat, "Kursa başladığımda tesbih işlemesini bilmiyordum kursta meslek edinmiş oldum. Eşim Oltu taşı çıkarıyor şimdi iş yerimizi açtık iş sahibi olduk. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Bu tür kurslara herkesin katılmasını isterim. Bütün kadınları davet ediyorum, gelsinler meslek edinsinler hem iş sahibi olsunlar hem de eşlerine evlerine destek olsunlar" dedi.

'BAŞTA ÇOK KORKTUM, ERKEK İŞİ DİYE DÜŞÜNDÜM'Kursiyer Elif Aydaş, "Kursa geliş amacım tespihe karşı bir merakım vardı. Çünkü Oltu taşı bizim değerimiz. Kursa ilk geldiğim zaman şu makinelerin hepsinden korkuyordum. Sadece erkeklerin yapacağını düşünüyordum. Çok şükür hocalarımız bizlere sabırla öğrettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde bizim işimize çok yaradı, ailemize nakdi katkı sağladık meslek edindik, arkadaş çevresi edindik mutluyuz" diye konuştu. 'BU KURS, ÇOK İYİ BİR DESTEK OLDU'Kursiyerlerden Güler Bulut, bir meslek edinmek için kursa katıldığını belirtirken, Nermin Ertürk ise "Baba mesleği olduğundan Oltu taşına aşinayım, çocukluktan beri bu işin içindeyim. Pandemi sürecinde kendimizi geliştirmek için geldik. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün böyle bir kurs açması bizler için çok iyi oldu. Ailemize maddi katkımızda oldu onun dışında atölyemiz vardı. Onu daha ileri taşıyabilmek için kursumuzdan çok güzel destek aldık. İnşallah böyle kurslar devam eder, insanımız faydalanır" diye konuştu. 'BU KURS İLE KENDİLERİNE İSTİHDAM ALANI OLUŞTURACAKLAR'

Oltu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemal Tanrıver ise, "İş-Kur Müdürlüğü iş birliği ile açmış olduğumuz Oltu Taşı işleme ve takı tasarım kursuna daha önce bu eğitimi almamış 12 kadın kursiyerimiz devam etmektedir. Kursumuzun bitiminde kursiyerlerimiz kazandığı bireysel ve mesleki deneyimlerle kendilerine istihdam alanı oluşturacaklardır. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak yeraltının bu siyah incisinin işleyen maharetli eller yetiştirmek Oltu taşına değer katmak ve bunlarla istihdama katkı sağlamaktan mutluluk duymaktayız" dedi.


Oltu taşı tespihe kadın eli değdi
Oltu taşı tespihe kadın eli değdi
Oltu taşı tespihe kadın eli değdi
Oltu taşı tespihe kadın eli değdi
Oltu taşı tespihe kadın eli değdi
Oltu taşı tespihe kadın eli değdi
Oltu taşı tespihe kadın eli değdi

Halk Eğitim Merkezi, İstihdam, Erzurum, Gülay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Oltu taşı tespihe kadın eli değdi - Son Dakika


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