Son Dakika Haberleri: Oltu Taşına Mardin Telkârisi İşlenecek

Oltu Taşına Mardin Telkârisi İşlenecek

42 dakika önce

MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, Oltu taşına Mardin telkarisi ile işlenerek yeni çok güzel takılar ortaya çıkacağına vurgu yaptı.

Oltu Taşına Mardin Telkârisi İşlenecek, System.String[]
MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, Oltu taşına Mardin telkarisi ile işlenerek yeni çok güzel takılar ortaya çıkacağına vurgu yaptı.

Erzurum MÜSİAD Başkanı Fuat Demir ve yönetim kurulu üyeleri birlikte KUDAKA Genel sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen'i ziyaret etti.

Projeler hakkında bilgi olan MÜSİAD Başkanı Demir, projeler kapsamında ilk etapta on kişilik bir Oltu taşı ustasını Mardin'e götürerek oradaki telkari ustaları ile buluşturtacaklarını kaydetti.

İki farklı iş dalından ortak çok güzel takı tasarımları ortaya çıkacağına inandığını belirten Demir, bölgede bir çok insana iş kapısı olacağını belirtti.

Demir, KUDAKA ile ortaklaşa yapacakları proje ile iki il arasında çok güzel bir iş bağlantısı kuracaklarını söyledi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:37 Kaynak: İHA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Erzurum, Oltu, Mardin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet Bahçeli, Erken Seçim Sorusuna Net Yanıt Verdi Canlı Yayında Skandal Sözler: Kuran-ı Kerim'de İsmet İnönü'yle İlgili Ayet Var Genel Müdürlük Hayali 500 Bin Lirasına Mal Oldu Kendi İşinin Patronu Oldu, Şimdi Avrupa'ya Tül Perde Dikiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 12:19:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oltu Taşına Mardin Telkârisi İşlenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]