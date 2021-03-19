Oltu Tuğla Fabrikası üretim startını verdi - Son Dakika

Oltu Tuğla Fabrikası üretim startını verdi

Oltu Tuğla Fabrikası üretime başladı.

Oltu Tuğla Fabrikası üretime başladı. Tuğla ocağında düzenlenen törende yapılan dua ve kesilen kurbanın ardından açılış kurdelesi Oltu Kaymakamı Şenol Turanın, Oltu Belediye Başkan Vekili Mustafa Doğan, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir ve Fabrika sahibi Medeni Eker birlikte kestiler. Oltu Tuğla Fabrikası sezon startını Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Tuğla ocağının ateşini yakması ile başlattı. Daha sonra Tuğla Fabrikasını gezen protokole teknik bilgileri fabrika sahibi Medeni Eker verdi. Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Oltu Tuğla Fabrikasının ilçe ticaret sektöründeki önemini belirterek Oltu İlçesine sağlamış olduğu katkılardan dolayı plaket verdi. Açılış töreninin ardından misafirlerine Kamacı tesislerinde yemek ikramında bulundu. Oltu Tuğla Fabrikasının sezon açılışına Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Oltu Belediye Başkan Vekili Mustafa Doğan, Oltu Belediye Başkan Yardımcısı Baki Parlak, Oltu Orman İşletmesi Müdürü Ömer Abak, Oltu İlçe Emniyet Müdür vekili İsa Kuzey, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fuat Demir, Ticaret Odası Başkanı Baki Karaca, Erzurum Büyükşehir Ak Parti Meclis Üyesi Yusuf Bektaş'ın yanı sıra birçok işadamı ve vatandaş katıldı. - ERZURUM

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