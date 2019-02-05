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Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Demir'den Tff Yönetimine Sert...

1 saat önce

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Çaykur Rizespor maçında üç puanlarının VAR hakemleri ve Müsabakayı yöneten Özgür Yankaya tarafından gasp edildiğini belirten Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Demir, ateş püskürdü.

Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Demir'den Tff Yönetimine Sert..., System.String[]
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Çaykur Rizespor maçında üç puanlarının VAR hakemleri ve Müsabakayı yöneten Özgür Yankaya tarafından gasp edildiğini belirten Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Demir, ateş püskürdü. Demir, "Dernek olarak TFF'yi protesto edeceğiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un geçtiğimiz Pazar günü Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın yankıları sürüyor. Maçta Mavi-beyazlıların Taylan Antalyalı ile bulduğu nizami golün VAR hakemleri ve Müsabakayı yöneten Özgür Yankaya tarafından iptal edilmesine Oltulardan da sert tepki geldi.

TFF, MHK ve maçın orta hakemi Özgür Yankaya'ya ateş püsküren Erzurum Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Demir, Dadaşların sahadaki mücadelesine rağmen masada kaybettiğini söyledi.

Mavi-beyazlıların üç puanının gasp edildiğine işaret eden Demir, Oltulular derneği olarak Cumartesi günü TFF'yi protesto edeceklerini ifade etti.

Erzurum Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Demir, şunları kaydetti: "Kıymetli Erzurumlular değerli Hemşehrilerim, Erzurum ve Erzurumspor'u yok sayan, Sistematik bir şekilde, koca bir şehrin futbol takımı üzerine oynanan oyunlara dur demek için, Demokratik hakkımızı kullanarak, Hakemleri ve Federasyonu protesto etmek için, Erzurum ve Erzurumlunun hak ve menfaatlerini savunmak, Bizi yok sayanlara 'Buradayız' demek için, Sesimizi duyurmak için. 9 Şubat 2019 Cumartesi günü. Saat: 12: 00'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Erzurum müdürlüğü önünde buluşuyoruz. Protestoya tüm Dadaşları ve Oltulu Hemşehrilerimi davet ediyorum." - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:52 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Hakan Demir, Oltu, Güncel
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