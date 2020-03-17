Oltu'ya 'leylek kar'ı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oltu'ya 'leylek kar'ı - Son Dakika

Oltu'ya 'leylek kar'ı

6 saat önce

Erzurum'un Oltu ilçesinde her yıl Mart ayının 15'i ile 25'i arasında leyleklerin geçiş yaptıkları dönemde yağan ve 'leyleğin kar'ı olarak adlandırılan kar yağışı Oltuluları sevindirdi.

Oltu'ya 'leylek kar'ı, System.String[]

Erzurum'un Oltu ilçesinde her yıl Mart ayının 15'i ile 25'i arasında leyleklerin geçiş yaptıkları dönemde yağan ve 'leyleğin kar'ı olarak adlandırılan kar yağışı Oltuluları sevindirdi.


Dün gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı ilçe merkezinin uzun bir aradan sonra yeniden beyaz örtüyle kaplanmasına neden oldu.


Oltu esnaflarından Hamza Durgun, "Mart ayında leyleğin karı vardır, leyleğin geçme zamanı gelince kar yağar şu anda ise leylek geçmek üzere karda iyidir bu kışında Oltu'ya pek kar yağmadı şuan bu karın yağması ortalıkta bir temizlik oldu. Güzel bir hava oldu toz duman kayboldu ortalıktan" dedi.


Oltulu Hasan Bulut ise "Mart yine bize Mart'lığını yaptı. Mart her zaman olduğu gibi karıyla yağmuruyla rahmetiyle geldi, bizler de bekliyorduk yağmasını. Onun için bu bizim için bir nimettir inşallah iyi olacak" dedi. - ERZURUM

Erzurum, Oltu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:55 Kaynak: İHA
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