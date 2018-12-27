Oltu'ya Mevsimin İlk Karı Yağdı.. Kartpostallık Görüntüler Oluştu
49 dakika önce
Oltu'ya mevsimin ilk karı yağdı.
Oltu
'ya mevsimin ilk karı yağdı.. Kartpostallık görüntüler oluştu
ERZURUM - Oltu'ya mevsimin ilk karının yağması ile birlikte ilçe merkezi adeta gelinliğini giydi. Doğu Anadolu Bölgesi
'nde etkili olan kar yağışı iklimi diğer ilçelere göre daha ılıman olan Oltu'da da kendini gösterdi. Geceden başlayan kar yağışı ilçe merkezinde ve köylerinde etkili oldu. Birçok köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe merkezine 10 cm yüksekliğinde yağan kar vatandaşları mutlu etti. Kar yağması ile birlikte mikropların temizlendiğini dile getirdiler.
Esnaf Muhsin Şimşek, "Kar yağdığı için herkes çok mutlu çünkü kar berekettir bolluktur. İlçemizde kar yağmadığı için salgın hastalıklar görülmeye başlamıştı, şimdi bu mikrobu kıracak" dedi.
Kar yağışıyla Oltu'da kartpostallık görüntüler oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:36 Kaynak: İHA
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