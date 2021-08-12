Oltu'ya sinema film çekecek - Son Dakika

Senarist ve Yönetmen Mustafa Şahin, doğup büyüdüğü yer olan Oltu'ya yönelik bir sinema filmi çekmek için kolları sıvadı.

Uzun yıllar sonra ilk kez Oltu'ya gelen tanınmış Senarist ve Yönetmen Şahin, ilçe hakkında tarihi bilgileri araştırdı. Mustafa Şahin, "Oltuluyum. Oltu'ya kalıcı bir eser bırakmak istedim. Uzun bir aradan sonra ilçeme geldim. Güzel bir senaryo yazarak bir sinema filmi çekmeyi düşünüyorum. Oltu'nun tarihi ve kültürü çok zengin. Bir sinema filmi ile bunu taçlandırmak istiyorum" dedi.

Teyo Pehlivan senaryosunu ve birçok çocuk filmine imza atan Senarist ve Yönetmen Mustafa Şahin, Oltu ve yöresinin tarihinin yanı sıra mizahını da araştıran Edebiyat Öğretmeni Temel Vural ile fikir alışverişinde bulunarak güzel bir senaryo için kolları sıvadığını kaydetti. - ERZURUM