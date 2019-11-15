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Oltu'yu Bursa'da başarıyla temsil ediyorlar

6 saat önce

Oltu'nun Çayüstü Köyü Bursa Köy Derneği, Oltu'yu Bursa'da başarı ile temsil ediyor.

Oltu'yu Bursa'da başarıyla temsil ediyorlar, System.String[]

Oltu'nun Çayüstü Köyü Bursa Köy Derneği, Oltu'yu Bursa'da başarı ile temsil ediyor.


Oltu Çayüstü Köyü Derneği 1997 yılında kurulduğundan bu güne kadar Bursa'daki Oltululara hizmet ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bursa Erzurumlular günlerinde Oltu Çayüstü Derneği birçok etkinliğe imza atarken dışarıdan gelen misafirlere de ev sahipliği yaptı.


Çayüstü Köyü Derneği Başkanı Hasan Çalışkan, "Oltu'muzun örf ve Anenelerini Bursada yaşatmak için elimizden geldiğince çabalıyoruz. Gelecek nesillerimize gelenek göreneklerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Derneğimizin bütün üyeleri gönüllü kültür elçisi olarak geçmişimizi gelecek nesillerimize aktarmak için hizmet vermektedirler. Kendi imkanlarımızla Bursa'da ki hemşerilerimize destek olmaya çalışıyoruz Oltu'yu Bursa ilimizde layıkıyla temsil etmeye çalışıyoruz" dedi. - ERZURUM

Bursa, Oltu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:54 Kaynak: İHA
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