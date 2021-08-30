Oltu Ziyabey Caddesi yenileniyor - Son Dakika

Oltu Belediyesi tarafından Oltu'nun en eski caddelerinden olan Ziyabey Caddesi altyapı ve üst yapısı komple yenileniyor.

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı çalışmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Oltu ilçemiz en merkezi ve en eski caddelerinden olan Ziyabey caddemizde alt yapı ve üst yapısını komple elden geçiriyoruz. Belediyemizin ekipleri şehrin dört bir yanında çalışmalarımızı devam ediyor. Nasip olursa iki yıl içerisinde güzel ilçemizin her tarafına hizmetlerimiz ulaşacak" dedi. - ERZURUM