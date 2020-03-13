Oltulu çiftçilere 10 bin Ceviz Fidanı hibe edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oltulu çiftçilere 10 bin Ceviz Fidanı hibe edildi - Son Dakika

Oltulu çiftçilere 10 bin Ceviz Fidanı hibe edildi

6 saat önce

Oltu Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe müdürlüğü tarafından Oltulu çiftçilere 10 bin ceviz fidanı hibe olarak verildi.

Oltulu çiftçilere 10 bin Ceviz Fidanı hibe edildi, System.String[]

Oltu Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe müdürlüğü tarafından Oltulu çiftçilere 10 bin ceviz fidanı hibe olarak verildi.


Erzurum ceviz yetiştiriciliği ve yaygınlaştırma yüzde yüz hibe projesi kapsamında Fennor ana çeşit fernette dölleyici çeşidi her 10 fidana bir adet dölleyici fidan verildi. Çiftçiler gösterdikleri yere göre 50 ile 80 arası ceviz fidanı hibe alarak bahçelerine diktiler.


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Oltu İlçe Müdürü Temel Aslan, "Erzurum İli Ceviz Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma Projesi kapsamında 170 çiftçimize aşılı fernor ceviz fidanı dağıtmaktayız. Yüzde yüz hibe fidanlarımız. Çiftçiden hiçbir katkı almıyoruz. Bahçe yapacak tüm çiftçilerimizin arazilerini gezdik yerinde inceledik. Uygun olan çiftçilerimize devletimizin imkanlarıyla 10 bin adet 500 dekarda ceviz fidanı dikimi gerçekleştirdik. Projemiz devam ediyor. Ceviz bahçesi kurmak isteyen tüm çiftçilerimizi kurumumuza bekliyoruz. Valimiz Okay Memiş ve İl Müdürümüz Osman Akar'ın destekleriyle projemiz devam edecek. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli bir yıl diliyorum" dedi. - ERZURUM

Erzurum, Oltu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi

Son Dakika Haberleri
17:38 Başkan Büyükkılıç'a KAYMEK'ten ziyaret
17:38 Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri
17:38 Engelli genç sporcunun tekerlekli sandalye talebi gerçekleştirildi
17:38 Cumhuriyet Üniversitesi Kangal ve Gürün MYO'larda koronavirüs eğitimi
17:37 Zeytinoğlu Grubu işçilerinin alacakları ödenmeye başlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 17:41:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Oltulu çiftçilere 10 bin Ceviz Fidanı hibe edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]